ChargePoint (precedentemente Coulomb Technologies) è una società di infrastrutture per veicoli elettrici con sede a Campbell, California. ChargePoint gestisce la più grande rete online di stazioni di ricarica per veicoli elettrici di proprietà indipendente che operano in 14 paesi e produce la tecnologia utilizzata al suo interno.

Sito web: na.chargepoint.com

