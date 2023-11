Mondial Relay era una società di consegna internazionale di pacchi con sede in Francia fondata nel 1997. La società gestisce 4 hub in Francia e altri 6 all'estero, operando in 15 paesi. Nei 12 mesi fino a marzo 2021 l'azienda ha gestito 140 milioni di pacchi.

Sito web: mondialrelay.fr

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Mondial Relay. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.