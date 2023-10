What3words è un sistema di geocodifica per la comunicazione di luoghi con una risoluzione di tre metri. What3words codifica le coordinate geografiche in tre parole del dizionario; la codifica è fissata in modo permanente. Ad esempio, l'omphalos di Delfi, ritenuto dagli antichi greci il centro del mondo, si trova con ///spooky.solemn.huggers. What3words differisce dalla maggior parte degli altri sistemi di codifica della posizione in quanto visualizza tre parole anziché stringhe di numeri o lettere. What3words ha un sito web, app per iOS e Android e un'API che consente la conversione bidirezionale tra indirizzi what3words e coordinate di latitudine/longitudine. Poiché il sistema si basa su un algoritmo fisso anziché su un ampio database di ogni luogo sulla terra, funziona su dispositivi con spazio di archiviazione limitato e senza connessione Internet. Secondo la società, le sue entrate provengono dall'addebito alle aziende per l'utilizzo di volumi elevati dell'API che converte tra 3 parole e coordinate; i servizi per gli altri utenti sono gratuiti.

Sito web: what3words.com

