Supervity (in precedenza Techforce.ai) consente ai team aziendali di ottenere risultati più rapidi consentendo loro di automatizzare e condividere rapidamente il lavoro delle conoscenze con il suo AI Coach. Oggi, oltre 12.000 utenti aziendali, da aziende affermate a start-up in rapida crescita, utilizzano la piattaforma abilitata all'intelligenza artificiale senza codice di Supervity che ha trasformato il luogo di lavoro. I casi d'uso variano a seconda dei settori e delle funzioni aziendali e aiutano le aziende a migliorare i risultati di vendita fino al 30% e ad aumentare la produttività operativa fino al 70%. Le soluzioni offerte da Supervity possono coprire i processi aziendali delle aziende di software e dei loro clienti. La soluzione supporta integrazioni basate sia sull'interfaccia utente che su API per consentire ai team aziendali di automatizzare il loro lavoro manuale. La piattaforma è costruita ponendo al centro la collaborazione del team per consentire agli utenti di creare e condividere automazioni senza codice come competenze digitali riutilizzabili con colleghi e clienti. Supervity consente inoltre alle aziende guidate dai prodotti di aiutare i propri utenti finali a ottenere risultati più rapidi con AI Coach. È una delle pochissime aziende che offre funzionalità RPA, AI conversazionale e AI OCR integrate “as-a-service” nel modello white label. Attualmente l'azienda collabora con grandi integratori di sistema come KPMG, IBM e Accenture e costruisce soluzioni specifiche per il settore nei segmenti dei servizi finanziari, della sanità e del mercato federale.

Categorie :

Sito web: supervity.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Supervity. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.