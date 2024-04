Vogliamo essere diversi. Abbiamo avviato streamGo per migliorare gli eventi online. Meglio per i marchi e meglio per i partecipanti. Per molto tempo gli eventi online hanno significato che i relatori dovevano dedicare più tempo all'apprendimento dei sistemi che all'apprendimento dei loro contenuti. I partecipanti dovrebbero scaricare e installare programmi per guardare l'evento. Durante l'evento, i flussi video e audio si interrompevano, si bufferizzavano e scomparivano del tutto senza preavviso. Francamente è stato un disastro e possiamo fare di meglio. Il nostro obiettivo adesso è lo stesso di quando abbiamo iniziato; per aiutare i marchi a coinvolgere il pubblico degli eventi online concentrandoci su un servizio clienti eccezionale. streamGo aiuta brand come Sony, Pfizer, Retail Week e Speedo a raccontare le loro storie più importanti. Ci piacerebbe aiutare anche te.

streamgo.events

