Marketing via email. Pubblicità a pagamento. Insieme in un'unica piattaforma. Springbot consente alle aziende di e-commerce in crescita di gestire il proprio email marketing e la pubblicità a pagamento in un'unica piattaforma.

Sito web: springbot.com

