ShopPop makes Messenger a powerful marketing channel for your business by starting and automating conversations at scale. When you connect ShopPop to your business, you will grow your audience, handle all conversations in one inbox and re-engage them to get more sales and generate better leads.

