Shopobill è una soluzione Retail Media e Shopper Engagement che aiuta i rivenditori e i produttori di beni di largo consumo/beni di largo consumo ad aumentare le vendite. * Sistema self-service per i rivenditori per lanciare e promuovere promozioni a valore aggiunto per conto dei produttori di beni di largo consumo * Motore di promozione senza codice con oltre 400 meccanismi testati e comprovati per stimolare il prelievo di beni di largo consumo nei negozi al dettaglio (offline e e-com) * Soluzioni di targeting sui media basate sull'acquisto per promuovere offerte promozionali basate sul valore e attirare nuovi clienti nei negozi al dettaglio Piattaforma SAAS senza codice che aiuta a preparare rapidamente ed eseguire in modo efficiente campagne di attivazione dei consumatori, con meccanismi come acquista e ricevi, vincita istantanea, cashback, partecipazione a un'estrazione a premi, scansiona e vinci, gira la ruota e molto altro. La piattaforma Shopobill include: * Costruttore web per sito web e chatbot con account personale del partecipante * Oltre 400 meccanismi promozionali * Convalida OCR * Estrazione di premi automatizzata * Distribuzione dei premi digitali * Newsletter e notifiche per gli utenti * Dashboard di promozione in tempo reale Henkel, Ehrmann, Abbott, Mastercard, Coty e Puig utilizzano Shopobill per automatizzare la promozione dei consumatori.

Sito web: shopobill.com

