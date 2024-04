Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Sweeppea su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Soluzione per concorsi a premi completi e self-service: Sweeppea semplifica l'esecuzione di promozioni a premi che generano lead, aumentano il coinvolgimento e le vendite. Sweeppea consente agli utenti di raggiungere i clienti tramite dispositivo mobile con un concorso a premi SMS per vincere. Sweeppea è una tecnologia proprietaria per creare entusiasmo per le lotterie, creare un database di abbonati mobili e condividere contenuti e promozioni.

Sito web: web.sweeppea.com

