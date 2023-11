Shaadi.com, il servizio di matchmaking e matrimoni numero 1 in India, è stato fondato con un obiettivo semplice: aiutare le persone a trovare la felicità. Shaadi.com è leader in quella che a volte è conosciuta come la categoria del matrimonio, abbiamo toccato più di 35 milioni di vite.

Sito web: shaadi.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Shaadi.com. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.