Sellular è una piattaforma di coinvolgimento delle vendite progettata per le imprese di medie e grandi dimensioni in rapida crescita. Con Sellular, gli SDR e gli AE possono concludere più affari più velocemente. I leader possono stare tranquilli sapendo che stanno acquisendo tutti i dati richiesti per l'azienda in Salesforce CRM e ottenendo piena visibilità su tutte le loro trattative. Prova una piattaforma facile da implementare, con termini contrattuali flessibili, ottimi prezzi e un servizio clienti fenomenale.

Sito web: sellular.com

