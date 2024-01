La soluzione di abilitazione alle vendite appositamente creata da SalesHood replica i migliori operatori su larga scala accelerando i progressi nella produttività delle vendite in termini di prontezza, efficacia ed esecuzione. Mantieni sincronizzati i tuoi team addetti alle entrate con formazione interattiva e onboarding. Replica le vendite vincenti con contenuti curati. Concludere costantemente più affari con l'abilitazione degli acquirenti SalesHood ha decifrato il codice per creare team ad alte prestazioni fornendo insieme software di abilitazione alle vendite, contenuti di formazione sulle vendite e servizi di consulenza per risolvere rapidamente i problemi di entrate. Aziende come Activtrak, Alation, Copado, Sage, Trinet e Planview utilizzano SalesHood per ottenere rapidi risultati in termini di entrate. SalesHood è molto più di una semplice piattaforma di abilitazione alle vendite. Comprendiamo quanto sia difficile eseguire programmi di abilitazione che abbiano un impatto positivo sulle metriche e sui KPI delle entrate. Con SalesHood, non devi capirlo e reinventare la ruota. Il nostro software è dotato di linee guida e modelli automatizzati che coprono l'intero ciclo di vita dell'abilitazione. Offriamo anche contenuti di formazione alla vendita integrati in modo che tu possa realizzare valore in giorni e settimane, non in mesi e anni. La nostra libreria di formazione sulle vendite viene aggiornata regolarmente e sarà la tua risorsa di riferimento per la formazione sulle vendite.

Sito web: saleshood.com

