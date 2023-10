Ring LLC è una società di sicurezza domestica e casa intelligente di proprietà di Amazon. Ring produce prodotti per la sicurezza domestica che incorporano telecamere per il rilevamento del movimento esterno, incluso il campanello intelligente Ring Video, e ospita un'app, Neighbours, per la condivisione social online dei filmati catturati tra gli utenti.

Sito web: ring.com

