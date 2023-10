IMDb (noto anche come Internet Movie Database) è un database online, di proprietà di Amazon, di informazioni relative a film, programmi televisivi, home video, videogiochi e contenuti in streaming online, inclusi cast, troupe di produzione e biografie personali, riassunti della trama , curiosità, valutazioni e recensioni di fan e critici. Un'ulteriore funzionalità dei fan, le bacheche, è stata abbandonata nel febbraio 2017. Originariamente un sito Web gestito dai fan, il database è di proprietà e gestito da IMDb.com, Inc., una filiale di Amazon. A gennaio 2020, IMDb ha circa 6,5 ​​milioni di titoli (compresi gli episodi) e 10,4 milioni di personalità nel suo database, oltre a 83 milioni di utenti registrati. IMDb è nato come database di film sul gruppo Usenet "rec.arts.movies" nel 1990 e si è trasferito sul web nel 1993.

Sito web: imdb.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a IMDb. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.