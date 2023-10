KinoPoisk (russo: KinoPoisk, una combinazione di "cinema" e "ricerca") è un database online russo di informazioni relative a film, programmi TV tra cui cast, team di produzione, biografie, riassunti della trama, valutazioni e recensioni. Dal 2018 (come KinoPoisk HD) è disponibile anche un servizio di streaming video on demand in abbonamento con diverse migliaia di film, serie TV, cartoni animati, comprese anteprime ed esclusive. Ricerca di film, notizie sui film, recensioni degli utenti, locandine cinematografiche, foto, locandine, trailer, incassi al botteghino e molto altro.

Sito web: kinopoisk.ru

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a КиноПоиск. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.