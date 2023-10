Remix Project è una piattaforma per strumenti di sviluppo che utilizzano un'architettura a plugin. Comprende sottoprogetti tra cui Remix Plugin Engine, Remix Libraries e, naturalmente, Remix IDE. Remix IDE è un'applicazione web e desktop open source. Promuove un ciclo di sviluppo rapido e dispone di un ricco set di plugin con GUI intuitive. Remix viene utilizzato per l'intero percorso di sviluppo del contratto con il linguaggio Solidity, nonché come parco giochi per l'apprendimento e l'insegnamento di Ethereum.

Sito web: github.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Remix IDE. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.