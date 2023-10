Bubble è un linguaggio di programmazione visiva e una piattaforma applicativa come servizio, sviluppata da Bubble Group, che consente a persone non tecniche di creare applicazioni web senza dover digitare codice. Invece, gli utenti disegnano l'interfaccia trascinando e rilasciando gli elementi su un'area di disegno e definendo flussi di lavoro per controllarne la logica. La visione di Bubble è quella di rendere l'handcoding in gran parte obsoleto. Sebbene sia visivo, richiede un po' di apprendimento e può essere utilizzato per creare funzionalità più avanzate rispetto a quanto è possibile con i costruttori di applicazioni web orientati ai modelli come Wix. Viene utilizzato nelle scuole per scopi educativi e da altre organizzazioni per scopi commerciali. Bubble offre integrazioni API, modelli e plugin. La piattaforma ha inoltre successivamente introdotto nuovi fornitori di nicchia in modelli, plugin e servizi integrati all'interno del Bubble Eco-System.

Sito web: bubble.io

