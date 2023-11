Recruitify è una piattaforma SaaS intuitiva basata sul cloud e basata sull'intelligenza artificiale che integra la gestione CRM, ATS, vendite e reclutamento con clienti e candidati a bordo. Veloce da implementare e facile da usare. La piattaforma ti aiuta a trovare, acquisire e gestire i tuoi migliori talenti. Non limitiamo il numero di processi di reclutamento. Ottimizza all'infinito i costi, il flusso di lavoro e i processi in azienda fino a raggiungere la perfezione. Recruitify dispone di funzionalità per rendere il processo di reclutamento più fluido e veloce.

Sito web: recruitify.ai

