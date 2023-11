Heyrecruit è progettato per aiutarti a ottimizzare il processo di reclutamento e ad attrarre i migliori talenti. Raggiungi più candidati con il nostro multiposting integrato su oltre 400 diverse bacheche di lavoro. Il software intuitivo e completo per le tue esigenze di recruiting. Costruisci il tuo marchio di datore di lavoro con una pagina di carriera interattiva e annunci di lavoro straordinari, che appaiono fantastici sui dispositivi mobili. Accorcia il processo di candidatura per una migliore esperienza del candidato. Il nostro ATS facile da usare è il modo moderno per far crescere la tua attività.

Sito web: heyrecruit.de

