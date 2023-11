CVWarehouse è un fornitore di software come servizio che offre una soluzione completa di reclutamento elettronico. Le aziende utilizzano CVWarehouse per offrire ai propri candidati una pagina di carriera chiara con una panoramica personalizzata delle loro offerte di lavoro. I candidati possono candidarsi online in modo discreto e confidenziale al 100%. Nel back-end, le aziende utilizzano il CVWarehouse Applicant Tracking System (ATS) per dare seguito alle candidature. L'ATS consente alle aziende di tenere traccia quotidianamente del proprio flusso di assunzioni.

Sito web: ats.cvwarehouse.com

