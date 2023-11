Recruiterflow è un moderno software di monitoraggio dei candidati e un CRM di reclutamento integrato in uno solo. Recruiterflow è dotato di funzionalità come l'estensione Chrome per il sourcing con 1 clic, sequenze di e-mail automatizzate, integrazioni di bacheche di lavoro e collaborazione per aiutarti a monitorare il processo di reclutamento dall'inizio alla fine. Aziende in rapida crescita come Instamojo, Fusioncharts, OLR e le startup di YCombinator e 500startups utilizzano Recruiterflow per individuare grandi talenti e semplificare il processo di reclutamento.

Sito web: recruiterflow.com

