PromoSimple è un'applicazione basata sul Web che fornisce a siti Web, marchi e blog soluzioni semplici per creare, gestire e sintetizzare dati per omaggi, lotterie e concorsi online. L'obiettivo principale di PromoSimple è rendere il più semplice possibile per le aziende mantenere e far crescere le rispettive basi di clienti attraverso il marketing autorizzato tramite l'uso di omaggi e promozioni. I clienti PromoSimple possono creare moduli di iscrizione personalizzati per eseguire promozioni che aumentano i Mi piace di Facebook e Instagram, le menzioni e i follower di Twitter, gli abbonati via e-mail e un'ampia varietà di azioni aggiuntive. PromoSimple è efficace, accessibile, efficiente e facile da usare.

Sito web: promosimple.com

