Fyre è uno strumento di marketing creato appositamente per il settore blockchain. Basato sul protocollo Hypersign e sulle credenziali personali e sociali, Fyre consente alle aziende di sviluppare un seguito a livello di culto attraverso promozioni esplosive in tempo reale utilizzando esplosioni sui social media, concorsi a premi, concorsi, programmi di riferimento e altro ancora. È conforme a Web3 e basato sulla crittografia a chiave pubblica. Fyre ti aiuta a costruire in modo sicuro "comunità resilienti e affidabili". Con Fyre, i progetti blockchain possono organizzare eventi della comunità come: * Gioca per guadagnare * Concorso a premi * Omaggi *Concorsi *Lanci aerei * Concorsi MEME/adesivi *Attività di costruzione della comunità *Campagne personalizzate

Sito web: fyre.id

