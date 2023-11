Pobuca Connect

Migliora il tuo team con un'app versatile per la gestione dei contatti, converti i tuoi molteplici elenchi di contatti aziendali in un'unica rubrica unificata e accedi ad essa dal Web, da dispositivi mobili o persino da Outlook e Gmail. Aggiungi campi e tag personalizzati per organizzare i tuoi contatti, tenere traccia delle attività, impostare attività e arricchire automaticamente i tuoi contatti utilizzando LinkedIn e le firme e-mail. Versione di prova e freemium disponibile per provarlo oggi!

Sito web: pobu.ca

