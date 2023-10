Pinboard è un sito di bookmarking veloce, gestito in modo indipendente e pratico per le persone che apprezzano la privacy e la velocità. Non ci sono annunci e nessun tracciamento di terze parti. Paghi qualche dollaro all'anno e basta. Pinboard ti consente di aggiungere segnalibri da qualsiasi browser, connettere account Twitter (e preferiti) e sincronizzarti con servizi popolari come Instapaper o Pocket. Per qualche soldo in più all'anno, Pinboard offre un servizio di archiviazione che salva una copia di tutto ciò che aggiungi ai segnalibri, ti offre la ricerca a testo completo e controlla automaticamente il tuo account per i collegamenti non funzionanti.

Sito web: pinboard.in

