Salva i collegamenti per visitarli in seguito. Il tuo gestore di segnalibri con la privacy al centro. Brace.to ti aiuta a salvare collegamenti a tutto e a visitarli successivamente facilmente in qualsiasi momento su qualsiasi tuo dispositivo. Basati sulla tecnologia Stacks, tutti i tuoi collegamenti salvati sono crittografati e solo tu puoi decrittografarli e vedere il contenuto all'interno.

Sito web: brace.to

