Photobucket è un sito Web americano di hosting di immagini e hosting di video, suite di servizi Web e comunità online. Photobucket ospita più di 10 miliardi di immagini da 100 milioni di membri registrati. La sede di Photobucket è a Denver, CO. Il sito web è stato fondato nel 2003 da Alex Welch e Darren Crystal e ha ricevuto finanziamenti da Trinity Ventures. È stata acquisita da Fox Interactive Media nel 2007. Nel dicembre 2009, la società madre di Fox, News Corp, ha venduto Photobucket alla startup di imaging mobile di Seattle Ontela. Ontela si è poi ribattezzata Photobucket Inc. e continua a operare come Photobucket. Photobucket è ampiamente utilizzato sia per scopi personali che aziendali. I collegamenti dagli account Photobucket personali vengono spesso utilizzati per gli avatar visualizzati sui forum Internet, l'archiviazione di video, l'incorporamento nei blog e la distribuzione nei social network. Le immagini ospitate su Photobucket sono spesso collegate ad attività commerciali online, aste online e siti Web di annunci economici come eBay e Craigslist. A partire dal 30 giugno 2017, Photobucket ha abbandonato il servizio di hosting gratuito e richiede un abbonamento annuale di 99 dollari per consentire il collegamento esterno a tutte le immagini ospitate o un abbonamento annuale di 399 dollari per consentire l'incorporamento di immagini su siti Web di terze parti, come blog e forum personali. Questo cambiamento di politica, adottato senza preavviso, è stato molto controverso. Di conseguenza, gli utenti che in precedenza si affidavano a Photobucket per ospitare gratuitamente contenuti incorporati in forum, blog e siti Web devono pagare l'abbonamento annuale (in precedenza non era previsto alcun costo) o passare a un altro server di terze parti (molti dei quali stanno chiudendo anche loro). o servizi a pagamento; Tinypic, rimasto gratuito sotto la proprietà di Photobucket, è stato chiuso nel 2019) e ricreare ogni collegamento (potenzialmente migliaia) per ogni foto precedentemente collegata a Photobucket.

Sito web: photobucket.com

