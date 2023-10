Blogger è un servizio di pubblicazione di blog che consente blog multiutente con voci contrassegnate da data e ora. È stato sviluppato da Pyra Labs, che è stata acquistata da Google nel 2003. I blog sono ospitati da Google e generalmente accessibili da un sottodominio di blogspot.com. I blog possono anche essere serviti da un dominio personalizzato di proprietà dell'utente (come www.example.com) utilizzando le strutture DNS per indirizzare un dominio ai server di Google. Un utente può avere fino a 100 blog per account. Fino al 1 maggio 2010, Blogger consentiva inoltre agli utenti di pubblicare blog sul proprio server di hosting web, tramite FTP. Tutti questi blog hanno dovuto essere modificati per utilizzare un sottodominio blogspot.com o puntare il proprio dominio ai server di Google tramite DNS.

Sito web: blogger.com

