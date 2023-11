Sei un segnalibro? Ti piace salvare le cose che leggi online, archiviare le pagine web per potervi ritornare un giorno in futuro? Fai fatica a ricordare cosa ti è piaciuto di quel pezzo di lunga durata che hai passato mezz'ora a leggere? Trovi che i commenti dei thread di discussione siano interessanti e preziosi quanto gli articoli che leggi? Se hai risposto "sì" a una di queste domande, allora Notado potrebbe fare al caso tuo! Notado è un approccio incentrato sul contenuto al bookmarking online, in cui i paragrafi e le frasi che ti fanno venire voglia di aggiungere qualcosa ai segnalibri vengono trattati come cittadini di prima classe piuttosto che come pezzi di metadati aggiuntivi. Con Notado, i tuoi segnalibri si concentrano su selezioni di testo, che sono completamente ricercabili e possono essere organizzate in qualsiasi modo abbia senso per te con un potente sistema di tagging automatico. Potresti pensare "Uso già Pinboard, Instapaper e Readwise e non voglio cambiare l'intero flusso di lavoro solo per provare questa cosa di Notado..." - Ti capisco! Le pagine web originali di ogni nota salvata su Notado possono essere automaticamente sincronizzate anche su Pinboard, Instapaper e Readwise!

Sito web: notado.app

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Notado. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.