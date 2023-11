Read Along è un'app di lettura gratuita che aiuta i bambini a divertirsi mentre imparano a leggere. Read Along ha un compagno di lettura in-app che ascolta i tuoi giovani studenti leggere ad alta voce, offre assistenza quando hanno difficoltà e li premia con stelle quando fanno bene, guidandoli mentre progrediscono. Funziona meglio per i bambini che hanno già una conoscenza di base dell'alfabeto.

Sito web: readalong.google.com

