NoiseCraft è un linguaggio di programmazione visiva per la sintesi del suono e la musica che viene eseguito nel tuo browser web, vagamente ispirato a Pure Data e Max/MSP. È uno strumento che ti permette di costruire il tuo sintetizzatore creando nuovi nodi e collegandoli insieme. Collegando insieme i nodi, puoi controllare il modo in cui i dati audio e i segnali di controllo fluiscono da un nodo all'altro e il modo in cui viene generato il suono. NoiseCraft è ideale per giocare con la sintesi additiva, sottrattiva e FM.

Sito web: noisecraft.app

