Ninja Gig è un sistema di tracciamento dei candidati e un software per le domande di lavoro tutto compreso. Ninja Gig offre applicazioni illimitate e nessun costo nascosto. I tuoi lavori vengono pubblicati automaticamente su diverse bacheche di lavoro, tra cui Indeed, Google Jobs, ZipRecruiter, Monster e decine di altre. Offriamo una prova GRATUITA e non sarai mai soggetto a un contratto, il che significa che puoi cancellare o mettere in pausa il tuo account in qualsiasi momento. Goditi oggi stesso i numerosi vantaggi di questo sistema ATS avanzato!

Sito web: admin.ninjagig.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Ninja Gig. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.