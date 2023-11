VIVAHR è il sistema di tracciamento dei candidati in più rapida crescita per le piccole imprese negli Stati Uniti. VIVAHR semplifica: - Pubblicare offerte di lavoro - Gestire i candidati - Collaborare con i membri del team - Eseguire report/approfondimenti È così facile! Inizia con un annuncio di lavoro gratuito su oltre 50 bacheche di lavoro. Il nuovo cliente medio ha un lavoro disponibile in 6 minuti.

Sito web: vivahr.com

