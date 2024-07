Myko Ai è uno strumento di intelligenza artificiale conversazionale creato per rispondere a tutte le domande dei tuoi team di vendita in pochi secondi. Connessione a sistemi come Salesforce, Hubspot e Snowflake: Myko è uno strumento di analisi aziendale in linguaggio naturale progettato per aiutare gli imprenditori a ottenere risposte alle loro domande senza la necessità di SQL o codice. Per gli utenti di business intelligence puoi definire e creare termini e definizioni chiave della tua organizzazione per standardizzare le metriche tra gli utenti. Guadagna più entrate scoprendo i dati tra le tue dashboard.

Sito web: myko.ai

