MyDocSafe aiuta a proteggere e automatizzare la comunicazione con i clienti, la firma e lo scambio di documenti e a migliorare la conformità. Proteggiamo i documenti e automatizziamo i flussi documentali. Dalla potente firma elettronica, attraverso un motore di moduli elettronici flessibile, ai portali clienti configurabili, aiutiamo le organizzazioni a semplificare i processi aziendali che coinvolgono dati personali, contratti, denaro e identità, risparmiando fino al 90% del tempo impiegato. I dipartimenti delle risorse umane ci utilizzano per l'inserimento dei dipendenti e la distribuzione delle buste paga. I reparti vendite ci utilizzano per l'onboarding dei clienti. Le società di servizi professionali ci utilizzano per firmare contratti, acquisire dati e scambiare documenti con i propri clienti. Le scuole ci utilizzano per automatizzare i processi di ammissione.

Sito web: mydocsafe.com

