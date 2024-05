Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per MindERP su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Formata da professionisti con più di 20 anni di esperienza in grandi progetti gestionali ed ERP, MIND ERP domina l'intero ciclo di sviluppo di progetti IT, dallo studio di fattibilità alla fornitura di soluzioni integrate nei processi aziendali. Offriamo MindERP, un software di gestione aziendale completo, essendo un ERP che ha anche funzioni di CRM, E-Procurement, E-Commerce e Portale Ordini di Vendita, il tutto su un'unica piattaforma e una soluzione progettata da esperti, rendendo l'azienda aziendale un'azienda unica esperienza. Inoltre, forniamo anche SAF - Financial Support System, che facilita l'utilizzo della responsabilità delle aziende, senza la necessità di diversi programmi o licenze installati, facilmente integrabile con altri sistemi ERP, rendendo più semplici i processi finanziari, come gli anticipi e il controllo delle autorizzazioni dei pagamenti (procedimenti legali, tasse, noli, spese di viaggio, ecc.) e l'emissione di seconde copie delle fatture. Offriamo anche consulenza sui grandi ERP presenti sul mercato con professionisti con una vasta esperienza nei processi di controllo e finanza, gestione industriale e logistica. Attraverso attività di outsourcing, forniamo anche supporto per hardware e software, pianificazione ambientale, allocazione dei data center, hosting di siti Web e posta elettronica.

Sito web: itwsgroup.com

