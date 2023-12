Mimiran è il CRM per chi ama servire i clienti, ma odia "vendere". È un approccio diverso al CRM progettato per funzionare per te, ottenendo più lead dal tuo sito Web, ottenendo più conversazioni con tali lead e trasformando tali conversazioni in clienti (e) firmati con proposte accattivanti e ottimizzate per i dispositivi mobili. Inoltre, rimani in contatto con le persone che contano grazie alla modalità di chiamata intuitiva. Costruisci la tua pratica con una dashboard intuitiva per rimanere al passo con il funnel di vendita. E misura l'efficacia delle campagne Google AdWords e Facebook, fino alle entrate.

Sito web: mimiran.com

