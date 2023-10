Microsoft Kaizala è un'app e un servizio mobile progettato per le comunicazioni di grandi gruppi e la gestione del lavoro. Kaizala semplifica la connessione e il coordinamento del lavoro con l'intera catena del valore, inclusi dipendenti sul campo, fornitori, partner e clienti ovunque si trovino. Con Kaizala assegni e tieni traccia in modo efficiente delle attività o raccogli dati con individui o gruppi di grandi dimensioni, anche se non fanno parte della tua organizzazione.

