A differenza dei prodotti legacy come Zoom, le funzionalità Meeting Intelligence in-app di MemoriaCall rivoluzionano il modo in cui gli utenti interagiscono con le loro riunioni a una frazione del costo. Con MemoriaCall, fai semplicemente qualsiasi domanda sulla tua riunione e in pochi secondi riceverai una risposta accurata. Niente più appunti manuali o dettagli mancati in ufficio o in movimento. MemoriaCall trascrive automaticamente l'audio delle riunioni degli utenti, fornisce riepiloghi basati sull'intelligenza artificiale e funge persino da assistente intelligente per le riunioni. Grazie alla condivisione di file in-app, agli archivi e alle funzionalità di ricerca avanzata, tutte le informazioni sulle riunioni degli utenti sono a portata di mano. Sperimenta un'integrazione perfetta e aumenta la redditività della tua organizzazione aggiungendo migliaia di ore di produttività all'anno ai tuoi profitti.

Sito web: memoriacall.com

