Medianova fornisce soluzioni CDN globali e piattaforme cloud, esperte in streaming, codifica, caching, microcaching, CDN ibrido e accelerazione di siti web. Con la sua presenza in 20 paesi e una rete anycast alimentata al 100% da SSD, Medianova è uno dei CDN sicuri https più veloci in Europa e in Medio Oriente basato su Cedexis.

Sito web: medianova.com

