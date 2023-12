Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Wizz Air su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Wizz Air, legalmente costituita come Wizz Air Ungheria Ltd. e stilizzata come W!ZZ Air, è una compagnia aerea ultra-low cost ungherese con sede principale a Budapest, Ungheria. La compagnia aerea serve molte città in tutta Europa, così come alcune destinazioni nel Nord Africa e nel Medio Oriente.

Sito web: wizzair.com

