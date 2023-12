Ryanair DAC è una compagnia aerea irlandese ultra-low cost fondata nel 1984. Ha sede a Swords, Dublino, con le sue basi operative primarie negli aeroporti di Dublino e Londra Stansted. Costituisce la parte più grande della famiglia di compagnie aeree Ryanair Holdings e ha Ryanair UK, Buzz e Malta Air come compagnie aeree gemelle. Nel 2016, Ryanair è stata la più grande compagnia aerea economica europea per numero di passeggeri di linea trasportati e ha trasportato più passeggeri internazionali di qualsiasi altra compagnia aerea. Il Gruppo Ryanair gestisce più di 400 Boeing 737-800, con un singolo 737-700 utilizzato come aereo charter, come un backup e per l'addestramento dei piloti. La compagnia aerea è stata caratterizzata dalla sua rapida espansione, risultato della deregolamentazione dell'industria aeronautica in Europa nel 1997 e del successo del suo modello di business a basso costo. La rete di rotte di Ryanair serve 40 paesi in Europa, Nord Africa (Marocco) e Medio Oriente (Israele, Libano e Giordania). La compagnia è stata spesso criticata per le sue cattive condizioni di lavoro, l'uso massiccio di costi aggiuntivi, il cattivo servizio clienti e tendenza a generare intenzionalmente polemiche al fine di ottenere pubblicità gratuita.

Sito web: ryanair.com

