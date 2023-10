Un semplice strumento di creazione per documenti complessi. La ricerca è collaborativa e dinamica. Gli elaboratori di testi non lo sono. Manuscripts è uno strumento di creazione collaborativa creato appositamente per supportare il contenuto scientifico e la riproducibilità, dal momento in cui inizia un progetto.

Sito web: manuscripts.io

