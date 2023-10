Scholarcy è il tuo assistente di ricerca digitale che legge i documenti per te e ti fornisce i punti salienti! Scholarcy converte i tuoi documenti in librerie ricercabili e condivisibili di flashcard riassuntive, accessibili su qualsiasi dispositivo, con possibilità di prendere appunti e annotare in modo collaborativo. Crea schede riepilogative da file PDF, Word, Powerpoint, ePub o RIS, importa da Dropbox ed esporta in Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley e molto altro!

Sito web: scholarcy.com

