Prendere appunti incontra la mappatura mentale. Emberly combina mappe mentali e possibilità di prendere appunti in un unico potente strumento. Ti consente di archiviare note, file e segnalibri all'interno dei nodi per organizzare i tuoi pensieri e le tue idee in modo efficiente.

Sito web: ember.ly

