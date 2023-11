Unisciti a una community di oltre 1 milione di artisti e studi che utilizzano Magma per fare brainstorming e creare idee attraverso la pittura digitale su una tela condivisa in tempo reale. Avvia una sessione di disegno collaborativo direttamente nel tuo browser, non è richiesta l'installazione di software.

Sito web: magma.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Magma. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.