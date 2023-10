Disroot Pads

Crea e modifica documenti in modo collaborativo in tempo reale direttamente nel browser web. I pad di Disroot sono alimentati da Etherpad. Un pad è un testo online che puoi modificare in modo collaborativo, in tempo reale, direttamente nel browser web. I cambiamenti di tutti si riflettono istantaneamente su tutti gli schermi. Scrivi articoli, comunicati stampa, liste di cose da fare, ecc. insieme ai tuoi amici, compagni di studio o colleghi.

Sito web: pad.disroot.org

