Boba: copilota AI per l'ideazione generativa Segnali e tendenze di ricerca: Boba può cercare sul Web articoli e notizie per aiutarti a rispondere alle tue domande di ricerca qualitativa. Ideare: immaginare scenari futuri - La costruzione di scenari è un processo di generazione di storie orientate al futuro ricercando segnali di cambiamento nel mondo degli affari, della cultura e della tecnologia. Gli scenari vengono utilizzati per socializzare gli apprendimenti in una narrazione contestualizzata, ispirare pensieri divergenti sul prodotto, condurre test di resilienza/desiderabilità e/o informare la pianificazione strategica. Ideate: strategie di brainstorming - Utilizzando il quadro strategico Playing to Win, posso aiutarti a fare un brainstorming sulle scelte su "dove giocare" e "come vincere" sulla base di un suggerimento strategico e di possibili scenari futuri. Storyboard: Boba può aiutarti a creare storyboard per scenari di stato attuali o futuri.

