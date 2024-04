Leevia è la prima piattaforma italiana che permette di creare, gestire e monitorare concorsi online in linea con la normativa italiana sui concorsi a premio e con la legge europea sulla privacy (GDPR). Fornisce servizi ad agenzie di marketing e comunicazione e a grandi brand per raccogliere lead qualificati, coinvolgere la community e creare brand awareness su Instagram, Facebook e Twitter. Le soluzioni di Leevia sono già state adottate da leader del mercato italiano come RCS Media Group, Publicis, Puma, Mercedes, Campari, Ketchum, Grana Padano, Pirelli e LG. I prodotti della piattaforma Leevia sono divisi in 4 suite: * Growth Suite, per incrementare il Database utenti esistente e segmentare la community. Tutti i prodotti della suite (Giveaway, Instant Win, ecc.) sono integrabili tramite API. * Awareness Suite, per migliorare la brand awareness. Il prodotto di punta della suite è l'Instagram Contest integrato con il social network del momento. * Engagement Suite, per coinvolgere gli utenti esistenti. Tra i prodotti Quiz e Sondaggi. * Gamification Suite, per massimizzare il tasso di conversione delle campagne di lead generation.

Categorie :

Sito web: leevia.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Leevia. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.