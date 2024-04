Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Laiye su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Laiye è il pioniere del Work Execution System, una struttura aziendale e tecnologica costruita attorno alla sinergia tra lavoratori umani e digitali. Il software di Laiye riunisce in un'unica piattaforma i diversi strumenti utilizzati dalle aziende per svolgere attività digitali, come l'elaborazione intelligente dei documenti (IDP), l'intelligenza artificiale conversazionale, il process mining, l'automazione intelligente e altri. Inoltre, i modelli linguistici di grandi dimensioni e i modelli di base verranno sfruttati nel processo di progettazione e creazione di casi d’uso, accelerando lo sviluppo e il time-to-value per i clienti. Costruito sulla premessa di un ecosistema aperto, Laiye aiuta le aziende a ottimizzare le tecnologie che già utilizzano. Laiye è la prima azienda nel suo settore a impegnarsi a restituire il 100% dei canoni di licenza qualora i risultati aziendali concordati non venissero raggiunti.

Sito web: laiye.com

